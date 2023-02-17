Изидор не успеет восстановиться к матчу против «Спартака» в Кубке России

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не сможет принять участие в матче Кубка России против «Спартака» из-за травмы.

Изидор появится на поле не раньше, чем через несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Ранее «СЭ» сообщал, что Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками.

В зимнее трансферное окно Изидор мог перейти в «Лион», но клуб отказался от сделки из-за травмы игрока. 22-летний футболист получил повреждение колена, из-за которого ему потребуется определенное время на восстановление.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.