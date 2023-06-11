Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:28

Ивич рассказал, может ли суперфинал FONBET Кубка России стать последней игрой Сперцяна за «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о будущем полузащитника команды Эдуарда Сперцяна перед суперфиналом Кубка России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна.

«Это может быть последний матч Сперцяна за «Краснодар»? У нас не было разговора такого рода. Сегодня Сперцян наш капитан. Он выйдет на поле. Я уверен, что он покажет максимум и будет готов принести нам победу», — сказал Ивич во флеш-интервью перед матчем.

Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Эдуард Сперцян
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
15-летняя Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: финал «Краснодар» — ЦСКА
Гинер — о суперфинале FONBET Кубка России: «Ожидания — только победа ЦСКА»
«Краснодар» — ЦСКА: суперфинал Кубка России. Онлайн-трансляция матча
Дюков — о суперфинале Кубка России: «Будем стараться перебить по антуражу Лигу чемпионов»
Городов: «Сафонов на скамейке в суперфинале Кубка России? Это выбор тренера»
Анохин рассказал, сколько получит победитель суперфинала FONBET Кубка России
Ларин — о суперфинале FONBET Кубка России: «У «Краснодара нет ни одного титула. Наверное, уже пора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Городов: «Сафонов на скамейке в суперфинале Кубка России? Это выбор тренера»

Дюков — о суперфинале Кубка России: «Будем стараться перебить по антуражу Лигу чемпионов»
Новости
RSS RSS
Все новости