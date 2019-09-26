Ивелин Попов: «В этом сезоне мы хотим пройти в Кубке России как можно дальше, у «Ростова» для этого есть все»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, забивший победный гол в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России в матче с «Мордовией» (2:0), отметил, что его команда настроена пройти в турнире как можно дальше.

— До игры со «Спартаком» у нас еще есть встречи в Премьер-лиге, нужно думать об этом, — цитирует официальный сайт клуба Попова. — О «Спартаке» лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть все.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится 30 октября в Москве.

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