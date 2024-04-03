Ислам Халилов и Артем Донсков нанесли символический удар на матче «Спартак» — «Зенит»

Ислам Халилов и Артем Донсков нанесли символический удар в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Зенит». Встреча проходит в Москве на «Открытие Арене».

Халилов и Донсков спасли людей во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где парни работали гардеробщиками.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 143 человека. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.