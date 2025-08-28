«Локомотив» — «Акрон»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Время начала — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире матч «Локомотива» и «Акрона» покажут телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.15 мск, за 15 минут до начала игры.

Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Акрон» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Локомотив» и «Акрон» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Балтикой». В двух турах красно-зеленые уступили ЦСКА (1:2) и обыграли «Балтику», тольяттинцы — выиграли у «Балтики» (2:1) и ЦСКА (1:1, пенальти — 5:4).