Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Локомотив» — «Акрон»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в Кубке России 28 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Время начала — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Акрон

В прямом эфире матч «Локомотива» и «Акрона» покажут телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.15 мск, за 15 минут до начала игры.

Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Акрон» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;.«Локомотив» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка

«Локомотив» и «Акрон» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Балтикой». В двух турах красно-зеленые уступили ЦСКА (1:2) и обыграли «Балтику», тольяттинцы — выиграли у «Балтики» (2:1) и ЦСКА (1:1, пенальти — 5:4).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Силы ПВО уничтожили 152 БПЛА на подлете к Москве
В КНДР открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
Что произошло за ночь 20 сентября. Главное
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
Трусова отказалась исполнять сальто из-за сына, Петросян благодарила Тутберидзе, от которой ушла. Что случилось после короткой программы женщин
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Генеральный директор «Пари НН» поддержал главного тренера команды Шпилевского

Игрока 2DROTS Фартуну дисквалифицировали на два матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости