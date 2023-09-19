Осинькин: «Писарский уже в шаге от того, чтобы быть готовым полностью»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре Владимира Писарского в матче с «Балтикой» (2:1) в 4-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«То, что он забил гол — этого мы от него ждем, в первую очередь. Гол забит не при счете 3:0, а действительно в тот момент, когда нам по-настоящему нужны забитые мячи, чтобы сдвинуться в игре с мертвой точки. Когда ты пропускаешь 4 месяца, то трудно оставить чувство игры. То, о чем Вы сказали, это то чувство игры, когда ты в хорошей форме. Сейчас ему нужно вернуть эти навыки, понимание игры. В общем, это для него не первый матч: в перерыве был товарищеский, где он много времени получил, ранее выходил на замену. Он уже в шаге от того, чтобы быть готовым полностью», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».

«Балтика» лидирует в группе C Пути РПЛ с 9 очками в 4 матчах, команда потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка страны. «Крылья Советов» идут на последней, четвертой строчке с 3 очками в 4 играх.

В следующем, 5-м туре групповой стадии «Балтика» сыграет на выезде против «Зенита» 3 октября, а «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат» 4 октября.