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Сегодня, 22:05

Игнашевич после 1:2 от «Крыльев»: «Хочется извиниться перед болельщиками — это тренерское поражение»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в 4-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2.

«Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру, за поражение. Игра целиком и полностью под моей ответственностью, потому что выбор состава и игроки не на своих позициях и общее состояние не самое лучшее оказалось. Безусловно, тренерское поражение. Если подытожить игру, то если что-то не получается — нужно находить резервы и другие качества. Если не мастерство, то это должен быть характер и огонь. Чего сегодня не было. И это тоже претензия в мой, в первую очередь, адрес», — сказал Игнашевич после игры.

«Балтика» лидирует в группе C Пути РПЛ с 9 очками в 4 матчах, команда потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка страны. «Крылья Советов» идут на последней, четвертой строчке с 3 очками в 4 играх.

В следующем, 5-м туре групповой стадии «Балтика» сыграет на выезде против «Зенита» 3 октября, а «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат» 4 октября.

Сергей Игнашевич
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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