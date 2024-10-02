«Химки» и «Ростов» играют в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Матч состоится на «Арене Химки» и начнется в 16.15 по московскому времени.

Трансляцию ведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры из прямого эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Химки» — «Ростов» отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

«Химки» набрали 3 очка в 4 турах и занимают 3-е место в группе В, «Ростов» с 9 очками идет на строчку выше. 13 августа в Ростове-на-Дону желто-синие победили подмосковный клуб со счетом 3:1.