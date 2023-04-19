Губернатор Самарской области: «Акрон» пишет историю! Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил «Акрон» с победой над «Спартаком» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

«Акрон» пишет историю! Повержен еще один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов. Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!» - цитирует Азарова Metaratings.ru.

В следующем раунде тольяттинский клуб сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».