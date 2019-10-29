Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Григорий Иванов: «Бог любит троицу. Может, действительно сумеем завоевать Кубок»

14:38
Теги:

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил настрой команды на матч 1/8 финала Олимп — Кубка России против тульского «Арсенала». Встреча пройдет в среду, 30 октября.

— Мы два раза играли в финале, причем, с одним и тем же соперником. Хорошо, что этот соперник в этом году уже вылетел, — приводит слова Иванова официальный сайт «Урала».

Бог любит троицу. И, может быть, мы действительно сумеем завоевать этот трофей. Очень хотим этого. Очень хотим свой трофей привезти в Екатеринбург, чтобы еще больше популяризировать наш любимый вид спорта.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/klub/budem-bitsya-za-kazhdyj-uchastok-polya-press-konferencziya-pered-matchem-ural-arsenal-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир