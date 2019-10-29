Григорий Иванов: «Бог любит троицу. Может, действительно сумеем завоевать Кубок»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил настрой команды на матч 1/8 финала Олимп — Кубка России против тульского «Арсенала». Встреча пройдет в среду, 30 октября.

— Мы два раза играли в финале, причем, с одним и тем же соперником. Хорошо, что этот соперник в этом году уже вылетел, — приводит слова Иванова официальный сайт «Урала».

Бог любит троицу. И, может быть, мы действительно сумеем завоевать этот трофей. Очень хотим этого. Очень хотим свой трофей привезти в Екатеринбург, чтобы еще больше популяризировать наш любимый вид спорта.

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