«Зенит» — «Крылья Советов»: гол Сергеева отменили из-за игры рукой Коваленко

Судья Павел Кукуян отменил гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов» в домашнем матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.

Взятие ворот, которое оформил форвард Иван Сергеев, было отменено из-за игры рукой хавбека Александра Коваленко.

Сначала Кукуян засчитал гол, но после подсказки ВАР Сергея Иванова главный арбитр посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.

«Зенит» против «Крыльев» и «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России