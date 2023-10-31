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Сегодня, 20:57

«Зенит» — «Крылья Советов»: гол Сергеева отменили из-за игры рукой Коваленко

Руслан Минаев
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Судья Павел Кукуян отменил гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов» в домашнем матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.

Взятие ворот, которое оформил форвард Иван Сергеев, было отменено из-за игры рукой хавбека Александра Коваленко.

Сначала Кукуян засчитал гол, но после подсказки ВАР Сергея Иванова главный арбитр посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.

«Зенит» против «Крыльев» и «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России

FONBET Кубок России. Группа C
31 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов
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