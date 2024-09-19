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Глушаков — об участии в матче с «Оренбургом»: «Спросите тренера. Я всегда готов на 200 процентов»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о своем участии в матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга» и итоге матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:5).

— Увидим вас в матче с «Оренбургом»?

— Не знаю, это уже вопросы к тренеру. Я готов, со мной все в порядке. Тренер, наверное, хотел проверить новичков, которые еще к нам пришли. Это вопрос уже не ко мне. Я всегда готов играть на 200 процентов.

— Что можете сказать о сегодняшней игре? Если первый тайм получился равный, то во втором команда посыпалась.

— Сложно что-то говорить. Счет на табло. Может где-то потеряли концентрацию. «Локомотив» же перестроился и начал бежать вперед больше. Мы же где-то ошиблись в некоторых моментах, где-то недоиграли, потеряли концентрацию и пропустили голы.

— Но все равно, столько — как будто перебор?

— Ну, это футбол.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Денис Сафронов

Денис Глушаков
ФК Химки
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