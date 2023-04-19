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Сегодня, 21:35

Глебов отреагировал на ничью ЦСКА с «Уралом» в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал ничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).

«Мы хорошо играли, 1:1 в принципе нормальный счет. Все удивились, все ждали гола. Но не получилось.

Карраскаль один из наших лучших игроков. Вышел на поле и показал свой уровень.

Нет такого, что сегодня можем сыграть вничью, а потом выиграть. Мы играем вне зависимости от соперника. Получаем удовольствие. Формат кубка интересный. Это что-то новое в нашем футболе», — заявил Глебов.

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 2 мая. Начало — в 19.00 мск. Победитель матча сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.

Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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