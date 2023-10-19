Главный тренер «Акрона» Калешин: «Не было ни доли сомнения, что должны биться за проход в следующий раунд»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу команды над «Шинником» в матче 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России (3:0).

«Мы очень довольны, что смогли преодолеть серьезный барьер — команду первого дивизиона. Был тяжелый проход, все стараются биться на этом этапе. На установке сказали ребятам, что будет очень плохо, если мы оступимся здесь и не попытаемся вернуться к тем эмоциям, который нам подарили стадион ВТБ, арена-стадион «Краснодар». Надо стараться биться за эти эмоции, за этот интерес. Понятно, что очень сложно выиграть Кубок, но любой трофей требует жертв, и у нас не было ни доли сомнения, что должны биться, сражаться за проход в следующий раунд», — сказал тренер на пресс-конференции.

Соперник «Акрона» в следующем раунде определится в результате жеребьевки.

В Мелбет-первой лиге команда Калешина занимает на данный момент 4-е место, набрав 24 очка за 14 туров.