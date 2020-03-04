Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча четвертьфинала Олимп-Кубка России с ЦСКА (3:2) отметил, что на следующую игру в турнире с «Зенитом» у его команды будет реваншистское настроение.

— Когда остались в меньшинстве, что сказали команде? Ваш взгляд был красноречив.

— Красноречив был из-за того, что было удаление. Но судейство я не обсуждаю. Считаю, удаление было не по делу. Но ладно, все уже в прошлом. Главное, что мы выиграли. Понятное дело, там собирались в круг, главный тренер сказал пару слов. Ничего сверхъестественного никто не говорил. Понятно, что надо было в меньшинстве доигрывать матч и желательно забить, что мы и сделали.

— Что случилось в подтрибунном помещении в перерыве? Там потолкались Ребров и Фернандес.

— Были эмоции. Это нормально. Все завелись. Это часть футбола, тем более в дерби «Спартак» — ЦСКА. Поэтому сильно не надо обращать на это внимание. Был конфликт, но он исчерпан. Все ребята потом пожали друг другу руки.

— Можете сказать, что сегодня «Спартак» сыграл свой самый крутой матч в этом сезоне?

— То, что было до зимней паузы и после — совсем разный футбол. Посмотрим, что будет впереди. Тогда можно будет сравнивать. Мы идем от матча к матчу. Слава богу, что все подкрепляется результатом.

— «Зениту» вы проиграли два раза в сезоне, и выпадает шанс сыграть третий раз. Есть настрой на реванш?

— Конечно, есть. Но этот матч будет еще не скоро, поэтому готовимся к «Краснодару».

— Как себя чувствует Бакаев?

— Он у врачей делает обследование. Я позже ему напишу. (Елена Григорьевская)

«Спартак» — ЦСКА: потасовка в перерыве по кадрам