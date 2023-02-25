Гасилин считает, что «Волга» сократила свои шансы на проход «Зенита», подготовив качественное поле

Нападающий медиа-клуба «Амкал» Алексей Гасилин перед матчем FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» дал комментарий о предстоящем игре.

«Волга» сделала себе хуже, подготовив такой газон. Я теперь не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет. В Ульяновске могли бы схитрить и сделать не такое качественное поле, и шансов пройти «Зенит» у них стало бы больше», — приводит слова Гасилина «КП Спорт».

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).