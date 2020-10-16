Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

Галимов назначен на матч «Енисей» — «Спартак» в Кубке России

21:19
Теги:

РФС в официальном Telegram-канале опубликовал список судей, которые будут работать на матчах Бетсити — Кубка России. Все встречи пройдут 21 октября.

«Велес» — «Урал». Главный судья — Юнус Кошко;

«Енисей» — «Спартак». Главный судья — Роман Галимов;

«Текстильщик» — «Арсенал». Главный судья — Антон Фролов;

«Чертаново» — «Уфа». Главный судья — Артем Чистяков;

«Нижний Новгород» — «Химки». Главный судья — Артем Любимов;

«Шинник» — «Ахмат». Главный судья — Павел Шадыханов;

«Крылья Советов» — «Ротор». Главный судья — Алексей Амелин;

«Оренбург» — «Сочи». Главный судья — Ян Бобровский;

«Брянск» — «Тамбов». Главный судья — Иван Сиденков.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир