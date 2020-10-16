Галимов назначен на матч «Енисей» — «Спартак» в Кубке России
РФС в официальном Telegram-канале опубликовал список судей, которые будут работать на матчах Бетсити — Кубка России. Все встречи пройдут 21 октября.
«Велес» — «Урал». Главный судья — Юнус Кошко;
«Енисей» — «Спартак». Главный судья — Роман Галимов;
«Текстильщик» — «Арсенал». Главный судья — Антон Фролов;
«Чертаново» — «Уфа». Главный судья — Артем Чистяков;
«Нижний Новгород» — «Химки». Главный судья — Артем Любимов;
«Шинник» — «Ахмат». Главный судья — Павел Шадыханов;
«Крылья Советов» — «Ротор». Главный судья — Алексей Амелин;
«Оренбург» — «Сочи». Главный судья — Ян Бобровский;
«Брянск» — «Тамбов». Главный судья — Иван Сиденков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.