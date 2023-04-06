Гаджиев считает, что «Крыльям Советов» хватит сил добраться до финала FONBET Кубка России

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил шансы «Крыльев Советов» пробиться в финал FONBET Кубка России.

«Я думаю, что «Крыльям» хватит сил добраться до финала Кубка России. Безусловно, у команды высокий волевой потенциал. Это самый важный показатель в нынешнем формате Кубка, где во многих матчах исход решает либо случай, как это было в матче с ЦСКА, либо игра на характере, как это делает «Акрон», — приводит RT слова Гаджиева.

«Крылья» уступили ЦСКА и по итогам двухматчевого противостояния (2:3) вылетели в нижнюю сетку турнира.