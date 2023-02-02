Гаджиев о возможном приходе Павлюченко в «Уфу»: «Спящий гигант проснулся!»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о потенциальном переходе нападающего Романа Павлюченко в «Уфу».

«Павлюченко — он же «спящий гигант»! Поспал, и вот — проснулся! Думаю, что это больше похоже на акцию. Футбол — это же зрелище, в какой-то степени шоу. Матч длится полтора часа, а разговаривают о нем сутками. Газизов умеет привлечь внимание к команде, привлекает разные группы людей на трибуны, и я думаю, что приход Павлюченко — хорошая акция для популяризации «Уфы», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфа» в очередном раунде Кубка России сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 26 февраля.