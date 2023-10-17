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Сегодня, 09:00

Кубок России: расписание и трансляции матчей 17 — 19 октября

Опубликовано расписание Кубка России с 17 по 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Иванов (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»

С 17 по 19 октября состоятся матчи FONBET Кубка России пути регионов. За три дня пройдут восемь игр с участием команд Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание встреч этой недели. Время начала всех матчей — московское.

Кубок России: расписание и трансляции матчей 17 — 19 октября

17 октября, вторник

12.00. СКА-Хабаровск — «Амкар»

18 октября, среда

12.00. «Динамо Вл» — «Ротор»

16.00. «Волгарь» — «Енисей»

17.00. «Нефтехимик» — «Форте»

19.00. «Черноморец» — «КАМАЗ»

19.00. «Химки» — «Уфа»

19 октября, четверг

16.30. «Акрон» — «Шинник»

19.00. «Арсенал» — «Родина»

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта

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Кубок России
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