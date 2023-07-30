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Сегодня, 14:01

Анохин — о финале FONBET Кубка России: «Хотелось бы до Нового года понять место проведения»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о месте проведения финального матча FONBET Кубка России.

«Призовой фонд будет таким же, но достаточно большим. Место финала? «Лужники» мне очень нравятся, конечно. Определять нужно заранее, но это вопрос к РФС. Хотелось бы до Нового года понять место проведения, чтобы мы готовились заранее. Хотим сделать еще качественнее! Работать с РФС очень приятно», — сказал Анохин «СЭ».

Победителем последнего розыгрыша FONBET Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

Футбол
Кубок России
Сергей Анохин
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