Финал Кубка "Локомотив" – "Урал" судит Лапочкин. Карасев – видеоарбитр

Назначены арбитры, видеоарбитры и инспектор на финальный матч Олимп-Кубка России-2018/2019 "Локомотив" – "Урал". Игра пройдет в Самаре в среду, 22 мая.

Главный судья матча – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров), а резервный ассистент судьи – Антон Аверьянов (Москва).

Видеоарбитром будет работать Сергей Карасев (Москва), ассистентом ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Инспектор встречи – Геннадий Куличенков (Тула).

Добавим, что в среду, 15 мая, Лапочкин судил ответный полуфинал "Ростов" – "Локомотив" (0:2, первый матч – 2:2), а Вилков работал на нем ВАР. В начале игры Лапочкин после подсказки Вилкова из-за офсайда отменил гол хавбека дончан Алексея Ионова.

В тот же день Карасев судил ответный полуфинал "Арсенал" – "Урал" (2:2, первый матч – 0:1), а Мешков работал на нем ВАР. Главный арбитр после просмотра повторов сначала принял решения о назначении пенальти в ворота хозяев, а затем удалил хавбека гостей Эрика Бикфалви.

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