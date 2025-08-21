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21 августа 2025, 19:59

Смолов: «Не знаю, буду ли играть за «Броук Бойз» в третьем раунде Кубка России»

Руслан Минаев

Нападающий Федор Смолов не знает, сыграет ли за «Броук Бойз» в третьем раунде пути регионов FONBET Кубка России.

«Хорошие ощущения, рад, что удалось победить. Выдержал 90 минут, но было тяжеловато. Не знаю, буду ли играть следующий матч, дайте переговорить с руководителями. Волевая победа, благодарен ребятам за предоставленную возможность», — цитирует Смолова ТАСС.

21 августа «Броук Бойз» победили «Авангард» из Курска в матче второго раунда со счетом 2:1, один гол забил Смолов. Нападающий подписал контракт с «Броук Бойз» 12 августа.

«Броук Бойз» вышли в третий раунд и сыграют с «Сатурном».

Источник: ТАСС
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Федор Смолов
Кубок России
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