Фарфан снова мечтает о Кубке

На фото Джефферсон Фарфан (в центре) с обозревателем "СЭ" Александром Львовым (справа) и переводчиком Муратом Сафиевым. Фото "СЭ"

В пятницу обозреватель "СЭ" Александр Львов побывал в Баковке на загородной базе "Локомотива". Команда готовилась к очередному выезду в Екатеринбург, где в воскресенье проведет матч очередного тура с местным "Уралом". А в следующую среду имена этих клубов украсят афишу финала Кубка страны, который пройдет в Самаре.

– Увидим ли мы вас в кубковом поединке?

С этого вопроса началось эксклюзивное интервью с Джефферсоном Фарфаном, состоявшееся после того, как он завершил все рекомендованные медиками процедуры.

– Очень на это надеюсь, – улыбаясь, ответил бомбардир. – И постараюсь сделать все возможное, что бы, как и два года назад, "Локомотив" вновь подарил своим болельщикам кубковый праздник.

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