«Волгарь» — «Нефтехимик»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Волгарь» и «Нефтехимик» встретятся в матче Кубка России

«Волгарь» и «Нефтехимик» встретятся в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Волгарь» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 17:00. Центральный (Астрахань)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В Пути регионов Кубка России «Волгарь» победил «Чертаново» (2:1) и «Зенит» из Пензы (1:0). «Нефтехимик» вместе с другими клубами первой лиги начинает с четвертого раунда.