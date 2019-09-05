«Факел» в официальном письме назвал тульский «Арсенал» «Авангардом»
Представители «Факела» допустили ошибку в официальном письме, направленном тульскому «Арсеналу». Воронежцы попросили назначить дату матча 1/16 финала Олимп-Кубка России на 25 сентября, начало — в 19.00.
Однако в списке адресатов письма был указан «Авангард» из города Тула. Напомним, что «Авангард» играет в Курске, и он уже вылетел из розыгрыша турнира, уступив в 1/32 финала «Химкам».
«Ребята из «Факела», у вас все хорошо? Мы начинаем волноваться. Как бы вам ни хотелось, но в 1/16 Олимп-кубка России играть вы будете против ПФК «Арсенал», — говорится в сообщении туляков.
?Ребята из @pfcfakel , у Вас все хорошо? Мы начинаем волноваться. Как бы вам не хотелось, но в 1/16 ОЛИМП-Кубка России играть вы будете против ПФК «Арсенал"? pic.twitter.com/6b83S6Nnkc— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 5, 2019