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Сегодня, 17:01

«Факел» — «Спартак»: Промес выйдет на поле с капитанской повязкой, Джикия пропустит матч

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Факел» и «Спартак» объявили составы на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

В составе красно-белых дебютирует 18-летний полузащитник Даниил Зорин. Капитаном красно-белых будет Квинси Промес, защитник Георгий Джикия не попал в заявку и пропустит игру.

«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мендель, Черняков, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.

Запасные: Свинов, Суслов, Морозов, Мастерной, Квеквескири, Акбашев, Дмитриев, Калинин, Шляков, Ершов, Гонгадзе, Альшин.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Промес, Николсон.

Запасные: Селихов, А. Шитов, Мевля, Денисов, Классен, Зобнин, Иванников, Пяткин, В. Шитов, Игнатов, Соболев, Мелешин.

Матч «Факел» — «Спартак» состоится сегодня, 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени. Красно-белые лидируют в группе B с 9 очками, воронежцы занимают последнюю, четвертую строчку с 0 очков.

Кубок России. Группа B
19 окт, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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