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30 октября 2025, 16:45

«Факел» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Факел» и «Арсенал» сыграют в Кубке России 30 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ФК «Факел»

«Факел» и «Арсенал» встретятся в 6-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 30 октября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
30 октября 2025, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
2:3
Арсенал

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

В 5-м раунде воронежцы победили «Урал» — 1:0, а команда из Тулы обыграла «Сокол» — 1:0.

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ФК Арсенал (Тула)
ФК Факел (Воронеж)
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