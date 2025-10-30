КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные кричалки в матче с махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц на заседании комитета рассказал о штрафах по итогам 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Балтика» — «Локомотив»

Выбегание болельщиков «Балтики» на футбольное поле. Штраф — 30 тысяч рублей.

«Динамо» Мх — «Спартак»

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 100 тысяч рублей.

«Зенит» — «Оренбург»

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 40 тысяч рублей.

«Краснодар» — «Сочи»

Появление на поле посторонних лиц. Штраф для «Краснодара» — 40 тысяч.

«Рубин» — «Ахмат»

Болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику. Штраф для «Рубина» — 30 тысяч рублей.

Во время серии пенальти болельщики «Рубина» бросали посторонние предметы на поле. Штраф для «Рубина» — 50 тысяч рублей.