Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России

— «Нижний Новгород» начал матч получше, потом смогли выровнять эту игру, — цитирует «РИА Новости» Матвеева. — Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, но грубая ошибка нашего игрока привела к тому, что мы пропустили. Были моменты, которые мы должны были использовать, но, к сожалению, не получилось.

Все видели, что «Нижний Новгород» сегодня смотрелся очень хорошо. У нас же есть некие приоритеты, есть моменты, которые нам важнее. Мы находимся в очень трудном графике, это продолжается с начала августа. Игроки, которые сегодня вышли, находятся в обойме команды, они участвуют в матчах в той или иной степени, но мы вынуждены использовать ротацию состава.

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