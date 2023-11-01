Эктов поздравил Денисова с автоголом в матче «Спартак» — «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Александр Эктов прокомментировал гол в ворота «Спартака» (3:2) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В протоколе встречи взятие ворот переписали на автогол защитника красно-белых Даниила Денисова.

«Ничего страшного, что гол записали на Денисова. С голом его [поздравляю]», — сказал Эктов после матча.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.