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Сегодня, 23:09

Эктов поздравил Денисова с автоголом в матче «Спартак» — «Краснодар»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Александр Эктов прокомментировал гол в ворота «Спартака» (3:2) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В протоколе встречи взятие ворот переписали на автогол защитника красно-белых Даниила Денисова.

«Ничего страшного, что гол записали на Денисова. С голом его [поздравляю]», — сказал Эктов после матча.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Эктов
Даниил Денисов
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