Соболев — об отмененном голе в матче Кубка России: «Два касания»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал отмененный гол в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3).

«2 касания», — написал в своем Telegram-канале футболист, прикрепив смеющийся эмодзи.

Во втором тайме Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.