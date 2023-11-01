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Сегодня, 23:05

Ивич о победе над «Спартаком»: «Интересная игра, много голов и моментов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в выездном матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Во-первых, поздравлю игроков с победой и хорошей игрой. Многие ребята сегодня появились впервые после долгого периода. Им было непросто адаптироваться в начале, мы допускали больше ошибок, чем обычно. Но ребята много пропустили. Можно это понять. Интересная игра, много голов, много моментов. Наши первый и второй голы были отличными — мы сделали их, наработали на них. И это то, как мы хотим играть. Позволил сопернику вернуться после 0:1, делали ошибки, проигрывали единоборства. Но в конце концов доились нужного результата.

— В конце игроки «Краснодара» тянули время, лежа на газоне. Это маленькие хитрости по вашей установке?

— Как я говорил ранее, Кокшарову 18 лет. Он впервые сыграл 90 минут за основу. А только в воскресенье он играл за вторую команду, после чего провел 9-10 часов в пути в Москву... Судья добавил 6 минут, но мы сыграли 9 или 10 минут лишних... Против «Локо» мы сыграли 7-8 минут. А в матче с ЦСКА было добавлено всего три. Почему? У меня нет понимания, — сказал Ивич на пресс-конференции.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
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