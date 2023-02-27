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Сегодня, 23:01

Джикия ответил на вопрос, удивила ли его форма Промеса в матчах FONBET Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал игру нападающего Квинси Промеса.

— Было ощущение, что Квинси будет добивать до победного пенальти.

— Есть правила игры. Поэтому перебивал.

— Тебя удивила форма Квинси?

— Я об этом уже говорил. Он провел хорошую работу. Если вы заметили первую игру он не играл в стартовом составе. Потихонечку его подвели, он провел хороший цикл. Сегодня вышел в старте и забил, по-моему, отдал передачу. Тренерский штаб контролирует его состояние. Все потихонечку.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив
Георгий Джикия
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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