Дмитрий Парфенов: «Уже вначале матча могли решить исход»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Черноморца» (2:0).

— Уже вначале матча могли решить исход. Потом дали возможность хозяевам почувствовать игру. Соперник достаточно неплохо атаковал. Радует, что забили свои моменты и прошли дальше. В кубке противостояние состоит из одного матча, поэтому важен исход, — приводит слова тренера официальный сайт «Урала».

— Как оцените соперника?

— Мы серьезно готовились, разбирали матчи соперника. Это очень подвижная и интересная команда, хорошо контратакует. Плюс, есть индивидуальные исполнители на флангах. Поэтому серьезно подходили к матчу, акцентировали на этих моментах.

— Как вам условия проведения матча?

— Когда выигрываешь, то все отлично. Сюда я приезжал и как игрок. Здесь всегда была хорошая поддержка своей команды. Атмосфера всегда футбольная в Новороссийске. Качество газона сейчас похуже, чем в то время, когда я приезжал сюда игроком.

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