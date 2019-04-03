Дмитрий Парфенов: "У ВАР есть плюсы и минусы, путь об этом говорят специалисты"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов - о первом матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Арсеналом".

- Есть тактическое задание. Ребята знают что делать. Остаток за ними. Если просто сидеть переживать, ничего не изменится, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Нужно верить в том, что мы делаем. Терпением можно заслужить удачу. ВАР? Есть минусы и плюсы, об этом пусть говорят специалисты. Есть ажиотаж вокруг матча. Важно, чтобы мы были готовы к этому.