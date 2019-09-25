Дмитрий Черышев: «Нижний Новгород» «показал зубы»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.

— Мы сегодня попробовали свои силы на уровне клуба, играющего в Лиге Европы, — цитирует «РИА Новости» Черышева. — «Показали зубы», показали характер, показали игровую дисциплину. Были моменты, когда мы могли и еще гол забить. Сегодня команда очень сильно старалась, чувствовалось желание, благодаря этому, благодаря терпению сегодня победили.

Сегодня была открытая игра, много моментов. Где-то атаковали, где-то садились в оборону, чтобы быстро выбегать. Единственный минус — в некоторых моментах ребята очень сильно торопились. Было очень много брака в организации встречных атак. Надо будет проанализировать игру и готовиться к следующим матчам. Времени на это уже практически нет. Постараемся хотя бы встряхнуть ребят.

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