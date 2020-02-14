Дмитрий Булыкин: «Не заметил предвзятости Левникова в финале Кубка России-2000 с ЦСКА. Он удалил и Бокова, и Лоськова»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал громкое интервью «СЭ» экс-президента ЦСКА Шахруди Дадаханова. Тот, в частности, заявил, что арбитр Николай Левников «убил» его команду в финале Кубка России-2000 против железнодорожников (2:3).

— Не понимаю, о какой предвзятости судьи Левникова говорят игроки ЦСКА? Красная карточка Бокова? Я в том эпизоде мог легко убежать один на один с вратарем армейцев. Естественно, защитник на мне сфолил. А потом — нужно не забывать еще и о том, что во втором тайме арбитр удалил Лоскькова. Так что вряд ли можно говорить о каких-то субьективных действиях рефери.

Мне тот матч прежде всего запомнился моим рывком, когда я забил очень важный гол. Убежал с центра поля от Корнаухова. Помог «Локомотиву» завоевать Кубок.

— По словам, экс-президента ЦСКА Шахруди Дадаханова, армейцы и «Локомотив перед игрой дали арбитру Левникову по 5 тысяч долларов, чтобы он судил честно, но тот «прибил» красно-синих.

— Я, честно говоря, не знаю, было ли такое на самом деле. Но арбитр удалил и Бокова, и Лоськова. О чем это говорит? Играли две хорошие команды. Где-то эмоции захлестывали. Нам больше повезло. (Виталий Айрапетов)

Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»