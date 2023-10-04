«Динамо» показало речь Лички в раздевалке после победы над «Спартаком»

«Динамо» выложило видео с речью главного тренера Марцела Лички после победы над «Спартаком» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Отлично. На третий раз смогли победить «Спартак». Это очень важно. Выходим на второе место в Кубке, это для меня тоже важно. Потому что, чем больше будет игр, тем лучше для всех нас. После 20-й минуты я уже побаивался – одна возможность, вторая...Думал, что будет опять, как в последних 3-4 играх, когда не забивали.

Уже завтра утром снова начнется работа. У нас в воскресенье очень важная игра. Любая победа важна. Спасибо большое за вашу работу сегодня», – сказал Личка.

«Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе D после 5 туров. В последнем матче группового турнира бело-голубые на своем поле примут «Динамо». Встреча пройдет 2 ноября.