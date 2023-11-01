Видеотрансляция игры «Динамо» — «Пари НН» начнется в 20.30 на канале «Матч ТВ» 2 ноября

В четверг московское «Динамо» встретится с «Пари НН» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет 2 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в городе Москва. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Следить за формальными событиями противостояния «Динамо» — «Пари НН» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию игры «Динамо» — «Пари НН» в прямом эфире. Начало — в 20.30 мск.

Команда Марцела Лички с 8 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D. Коллектив Сергея Юрана занимает последнее, четвертое место с двумя очками

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