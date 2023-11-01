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Сегодня, 20:45

«Ростов» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Видеотрансляция игры «Ростов» — «Урал» начнется в 20.40 на «Матч Премьер» 2 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

2 ноября «Ростов» на своем поле проведет матч шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу против «Урала». Встреча пройдет в четверг на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ростов» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляция игры «Ростов» — «Урал» пройдет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 20.40 мск.

Команда тренера Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице группы B. Коллектив Виктора Гончаренко располагается на второй строчке с 8 баллами.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
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