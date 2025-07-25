«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: дата и время начала матча Кубка России

«Динамо» Махачкала и «Пари НН» сыграют в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 июля. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Махачкале, начало — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

30 июля 2025, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

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«Динамо» Махачкала и «Пари НН» выступают в группе С вместе со «Спартаком» и «Ростовом». В сезоне-2024/25 махачкалинцы дошли до второго этапа четвертьфиналов Пути регионов, где проиграли «Локомотиву» (1:2). Нижегородцы не смогли выйти из группы Пути РПЛ, набрав 4 очка после 6 матчей.