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25 июля 2025, 15:30

«Ростов» — «Спартак»: дата и время начала матча Кубка России

«Ростов» и «Спартак» сыграют в Кубке России 30 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Ростов» и «Спартак» сыграют в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 июля. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
30 июля 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Спартак

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о Кубке России изучайте в специальном разделе на нашем сайте.

«Ростов» и «Спартак» выступают в группе С вместе с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». В сезоне-2024/25 ростовчане дошли до Суперфинала Кубка России, где проиграли ЦСКА (0:0, пенальти — 3:4). Красно-белые вылетели в финале Пути регионов после поражения «Ростову» (1:2).

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