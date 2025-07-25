«Ростов» — «Спартак»: дата и время начала матча Кубка России

«Ростов» и «Спартак» сыграют в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 июля. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

30 июля 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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«Ростов» и «Спартак» выступают в группе С вместе с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». В сезоне-2024/25 ростовчане дошли до Суперфинала Кубка России, где проиграли ЦСКА (0:0, пенальти — 3:4). Красно-белые вылетели в финале Пути регионов после поражения «Ростову» (1:2).