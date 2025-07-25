«Ахмат» — «Зенит»: дата и время начала матча Кубка России

«Ахмат» и «Зенит» сыграют в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 июля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

30 июля 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)

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«Ахмат» и «Зенит» выступают в группе А вместе с «Рубином» и «Оренбургом». В сезоне-2024/25 грозненцы дошли до первого этапа полуфиналов Пути регионов, где проиграли «Локомотиву» (1:2). Питерцы вылетели в финале Пути РПЛ после поражения ЦСКА (2:2 по сумме двух встреч, пенальти — 3:4 ).