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«Локомотив» победил «Динамо» в Махачкале в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» - 1:2. 11 марта 2025 года.
Фото ФК Локомотив

«Локомотив» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

У гостей голы забили Максим Ненахов и Сергей Пиняев. У хозяев отметился Мохаммед Аззи.

Махачкалинцы с 46-й минуты играли вдесятером после удаления Сослана Кагермазова.

«Локомотив» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов. Жеребьевка оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
11 марта 2025, 19:00. Динамо (Махачкала)
Динамо Мх
1:2
Локомотив

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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