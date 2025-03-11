«Локомотив» победил «Динамо» в Махачкале в FONBET Кубке России

«Локомотив» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

У гостей голы забили Максим Ненахов и Сергей Пиняев. У хозяев отметился Мохаммед Аззи.

Махачкалинцы с 46-й минуты играли вдесятером после удаления Сослана Кагермазова.

«Локомотив» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов. Жеребьевка оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».