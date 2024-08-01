«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Песьяков дебютирует за самарцев

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Стали известны составы махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо» Махачкала: Волк, Пальцев, Сандарчук, Ян Джапо, Идар Шумахов, Алибеков, Зинович, Юсупов, Ангбан, Касинтура, Гаджиев.

Запасные: Магомедов, Табидзе, Храмцов, Кагермазов, Кирш, Сундуков, Крачковский, Глушков, Магомедов, Джабраилов, Сердеров, Гаджиев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Гапонов, Бейл, Витюгов, Иванисеня, Орозко, Рассказов, Цыпченко, Писарский.

Запасные: Фролов, Ломаев, Солдатенков, Грибакин, Лысов, Щитов, Попов.

Матч пройдет в Махачкале и начнется в 19.30 мск.