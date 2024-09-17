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Сегодня, 21:15

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Динамо» Махачкала сыграет с «Динамо» Москва в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Махачкалинское и московское «Динамо» сыграют в группе А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Матч состоится на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 21.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались трижды. Счет 3-0 в пользу москвичей.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
18 сент, 21:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

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ФК Динамо (Махачкала)
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