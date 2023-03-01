«Динамо» — «Крылья Советов»: Кукуян ошибочно не удалил динамовца Макарова

На 61-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес второе предупреждение Денису Макарову и не удалил его с поля.

В том эпизоде в центре поля на глазах у судьи динамовец, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами. Самарский футболист остался лежать на газоне, а рефери не зафиксировал нарушение правил и дал бело-голубым провести атаку.

Грубая игра Дениса Макарова в матче FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов». Скриншот из трансляции

Спустя пару минут эпизод показали крупным планом. Фол Макарова был очевиден. Вскоре тренеры «Динамо» его заменили.