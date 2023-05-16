Деменко считает, что в матче FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал» будет мало голов

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» встретится с «Уралом».

«Краснодар» и «Урал» — разные по стилю команды. «Урал» больше обороняется, «Краснодар» же больше играет в контроль мяча, ищет моменты, играет в открытый футбол. Вряд ли в решающем матче перед выходом в Суперфинал «Урал» будет экономить силы для РПЛ. Все-таки есть перерыв. Три дня достаточно, чтобы восстановить силы. Будут выставлены сильнейшие составы. И «Урал», и «Краснодар» хотят сыграть в Суперфинале и постараться завоевать этот титул. «Краснодар» играет в открытый футбол. «Урал» же однозначно будет ловить на контратаках. Забитых голов будет мало, два — это потолок. В таких играх нужно первыми забивать. Если «Краснодар» первым забьет, то «Уралу» придется открываться, а «Краснодар» может этим воспользоваться. Ставки высоки, и из-за этого «Краснодар» будет играть в свой футбол, но с осторожностью. А «Урал» будет больше искать быстрые контратаки. У Гончаренко этот момент очень хорошо настроен. Команда хорошо обороняется и выходит из обороны в атаку. Не могу сказать, как закончится матч тут шансы 50 на 50?, — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

«Краснодар» примет «Урал» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 17 мая. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира против ЦСКА.