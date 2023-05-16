Тарханов: «Уралу» в матче с «Краснодаром» надо уповать на контригру»

Бывший тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями о финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между екатеринбургским клубом и «Краснодаром».

«Я считаю, что больше шансов у «Краснодара» как у хозяина поля. Но «Урал» тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая. Кстати, у «Краснодара» в гостях «Урал» уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра. И тут все еще более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он рассказал, что «Урал» может противопоставить такому сопернику, как «Краснодар».

«Гостям надо сыграть строго в обороне, чтобы не дать «Краснодару» разыграться. И преуспеть в атаке необходимо. У «Урала» есть индивидуально сильные футболисты, которые могут хорошо играть на контратаках. То есть надо не просто сесть в оборону и отбиваться, а уповать именно на контригру. А для этого нужен прессинг в центральной зоне», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в суперфинале с московским ЦСКА.